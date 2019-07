App-spia negli smartphone: così la Cina controlla i turisti

Martedì 2 Luglio 2019, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 20:19

Ilè noto per controllare la vita dei cittadini, ma anche i turisti sono sorvegliati a vista. La polizia cinese di frontiera installadelle persone che entrano nella regione delloche accoglie la minoranza musulmana degli uiguri, dal Kyrgyzstan. Le app - secondo un'inchiesta condotta dal Guardian, dal New York Times e dalla Sueddeutsche Zeitung - consentono di controllare tutte le comunicazioni effettuate con l'apparecchio, in entrata e in uscita: email, telefonate, messaggi.Come riferisce il Guardian, gli agenti controllano in maniera approfondita gli smartphone, che vengono esaminati in apposite stanze. Lì, lontano dal legittimo proprietario dell'apparecchio, verrebbe installata l'app.Il software, secondo le analisi effettuate dal Guardian e da esperti di cybersecurity, è prodotto da una compagnia cinese e scandaglia gli smartphone alla ricerca di contenuti ritenuti sensibili dalle autorità.A quanto pare, l'app viene disinstallata dopo il download dei dati e prima che il telefono venga riconsegnato al proprietario. In alcuni casi, però, l'eliminazione del software non sarebbe stata completata in maniera appropriata. Sul cellulare, quindi, alcuni turisti avrebbero trovato le 'prove' dell'hackeraggio.