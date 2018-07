Arabia Saudita, una canzone rap per festeggiare il diritto di guidare per le donne

Domenica 1 Luglio 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 13:23

«Guidiamo» è il titolo in italiano della canzone, diventata virale che interpreta Leesa una giovane cantante saudita per festeggiare la revoca del divieto di guida per le donne in Arabia Saudita.«Non dimenticare che oggi è il decimo giorno e questo significa che non ho bisogno del taxi. Non sto scherzando, posso guidare io stessa», canta la giovane. Il decimo giorno si riferisce alla data in cui secondo il calendario musulmano il divieto di guida per le donne è stato abrogato.Sulle note della sua canzone, Leesa offre anche consigli utili per una guida sicura sulle strade trafficate, sottolineando l'importanza di allacciare le cinture.