Arabia Saudita, l'Esercito apre alle donne: potranno fare carriera fino al grado di sergente

L'Esercito dell'Arabia Saudita apre alle donne: potranno entrare nelle forze armate e anche fare carriera fino al grado di sergente. Una svolta epocale disposta con un decreto emanato dal ministero della Difesa. A riportare la notizia è Arab News. Ecco i requisiti necessari per l'ingresso: le candidate dovranno avere un'età compresa tra i 21 e i 40 anni, avere un'istruzione superiore, non essere impiegate del governo, non essere sposate con un cittadino straniero. La decisione rientra nella Vision 2030 elaborata dal principe ereditario Mohammed bin Salman, finalizzata ad aumentare i diritti delle donne nella società saudita. In base al decreto, le donne saudite potranno entrare a far parte dell'Esercito, della Difesa aerea reale, della Marina, della Forza missilistica strategica e dei Servizi medici delle forze armate. Dovranno superare una prova di ammissione.

APPROFONDIMENTI GRECIA Grecia, arrestato per stupro l'ex direttore del Teatro nazionale:... IL CASO James Franco accusato di «comportamento sessuale...

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA