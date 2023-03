Allarme in Francia, ritirate arance per un pesticida non autorizzato. «Non consumatele»

Allarme in Francia. Arance ritirate in tutta la Nazione perché contenenti un pesticida non autorizzato. Il sito ufficiale di Rappel conso ha pubblicato martedì un foglio riguardante arance maltesi provenienti dalla Tunisia contenenti un pesticida non autorizzato dall'Unione europea (clorpirifos). I frutti sono stati messi in vendita nei negozi Auchan, Cora, Intermarché, E. Leclerc, Match e Système U tra il 10 febbraio e il 20 febbraio 2023.

Le arance sono state presentate in buste da 1,5 o 2 kg, ma anche sfuse. Diversi lotti sono interessati dal richiamo e recano i seguenti codici a barre: 3254560413245 o 3605265023763. Gli agrumi sono stati commercializzati in tutta la Francia. L'appello lanciato è quello di "smettere di consumarle". Inoltre "si consiglia di non consumare più i frutti indicati per la presenza del contaminante chimico". I consumatori sono invitati a distruggere il prodotto o a riportarlo al punto vendita entro il 19 marzo per un rimborso. Il 17 febbraio anche le arance maltesi sono state oggetto di richiamo per “superamento dei limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari”.