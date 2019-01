Restauro kolossal nel sud della Francia: apre a Nimes, in Occitania, un mega cantiere per restaurare l'antico anfiteatro romano, il meglio conservato al mondo. La fine dei lavori è prevista per il 2034. Per il più grande lavoro di restauro francese si prevede una spesa di 54 milioni di euro. L'intervento, che sarà condotto da una sessantina di artigiani-restauratori, permetterà di restaurare in maniera integrale l'esterno e l'interno dell'arena. Durante il restauro sarà svolto un lavoro di documentazione da parte dell'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). L'anfiteatro ha una pianta ellittica, lunga 133 metri e larga 101. Raggiunge un'altezza di 21 metri e ha una capienza di 13.000 posti a sedere. Ai tempi del dominio di Roma, la capienza era comunque parecchio maggiore, fino a 24.000 spettatori.

Domenica 6 Gennaio 2019, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 15:25

