Argentina: tifoso precipita dagli spalti e muore

Un tifoso è morto dopo essere caduto dagli spalti dell'Estadio Monumental, in Argentina, durante la partita tra River Plate e Defensa y Justicia.

Pablo Serrano, la vittima, aveva 53 anni e era un tifoso del River.

L'uomo «è morto sul colpo a causa di un trauma gravissimo. È caduto da un'altezza di circa 15 metri, nessuno lo ha spinto.

Per lui non c'è stato nulla da fare. L'autopsia ci dirà se aveva una ferita pregressa o se è morto come conseguenza della caduta», si legge in un comunicato del club, citato dal quotidiano argentino Olé.

Il tragico incidente è avvenuto al 25' e la partita è stata sospesa.