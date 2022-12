Argentina in festa, video choc: tifoso si lancia dal cavalcavia per salire sul bus e cade sull'asfalto

Sono impressionanti le immagini che arrivano da Buenos Aires, dove una folla oceanica si è radunata in strada per festeggiare i campioni del mondo dell'Argentina. Nel corso del classico giro dell'autobus scoperto si è verificato un episodio piuttosto grave: due tifosi si sono lanciati sul mezzo saltando da un cavalcavia. Il primo è riuscito a raggiungere i calciatori, mentre il secondo ha colpito la fiancata ed è rovinosamente caduto sull'asfalto.

Argentina, delirio a Buenos Aires: 4 milioni di persone in strada. Calciatori portati via in elicottero

Il video

Il video dell'incidente è stato condiviso sui social. Il primo tifoso sta bene, soccorso dagli stessi calciatori, ed è stato fatto scendere dall'autobus. Il secondo invece sarebbe gravemente ferito.

Que ganas de arruinar la fiesta. Me quedo con que los pelotudos con poquitos a comparación de las millones de personas que fueron a disfrutar en paz. pic.twitter.com/LVJ2JCAS4U — Iván Alvarenga (@ivanalvarenga1) December 20, 2022

Delirio a Buenos Aires, calciatori portati via in elicottero

La gioia della gente argentina ha inondato le strade della Capitale e della periferia, e la squadra Campione del Mondo non ha potuto completare il percorso che aveva programmato per festeggiare con i tifosi. Con più di 4 milioni di persone nelle strade, l'autobus non è riuscito a raggiungere l'Obelisco e i giocatori sono stati costretti a salire a bordo di elicotteri al Parque Roca per sorvolare i tifosi.

Il primo a lamentarsi della situazione è stato lo stesso presidente dell'Afa, Claudio "Chiqui" Tapia , che ha lamentato la brusca fine della carovana in autobus. «Non ci permettono di salutare tutte le persone che erano all'Obelisco, le stesse organizzazioni di sicurezza che ci hanno scortato, non ci permettono di andare avanti», ha scritto. «Mille scuse a nome di tutti i giocatori. Campioni. Un peccato», ha twittato con un'emoji arrabbiata.