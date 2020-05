Coronavirus: rompe la quarantena, partecipa a una festa e contagia diverse persone. Ora rischia 5 anni di carcere

LEGGI ANCHE

, un argentino di 24 anni, erano tornato da poco dagli Stati Uniti e secondo le regole vigenti in questo periodo di pandemia, avrebbe dovuto osservare un periodo di quarantena di due settimane, per salvaguardare la sua salute e quella altrui. Tuttavia, il giovane ha partecipato a una festa di famiglia nella quale si festeggiava il quindicesimo compleanno del cugino. In quell'occasione il ragazzo ha contagiato diversi partecipanti, tra i quali il nonno che è deceduto.Il giorno successivo, Eric si è recato in una clinica, poiché avvertiva dei sintomi compatibili con il coronavirus e dopo essere stato sottoposto al tampone gli è stato confermato che aveva contratto il virus.. In totale, più di 15 persone che erano presenti, tra le quali la fidanzata e la mamma del ragazzo, sono state contagiate.Come riferisce TN, a causa del comportamento imprudente del ragazzo, la giustizia argentina lo ha perseguito per crimine contro la salute pubblica e ora rischia fino a 5 anni di carcere.