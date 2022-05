Armi all'Ucraina, dagli Stati Uniti al Canada: così l'artiglieria dell'Occidente può cambiare le sorti della guerra

Per ultima anche la Francia, dopo altri Paesi europei tra cui la Germania, ha deciso di «rafforzare» l'invio di aiuti militari all'Ucraina. Parigi invia già a Kiev cannoni ultramoderni Caesar - obice semovente da 155 mm/ calibro 52, installato su un telaio di camion 6x6 - ma Macron è andato oltre, evocando la «disponibilità a contribuire a un accordo che preveda garanzie di sicurezza» per l'Ucraina stessa. Il sostegno militare a Zelensky,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati