La guerra va avanti. La Russia ha il «diritto di utilizzare armi nucleari, se necessario, in base alla dottrina nucleare. Questo non è un bluff»: lo afferma, citato dalla Tass, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev. La Russia - ha aggiunto - «farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l'Ucraina, di acquistare armi nucleari».

Ore 9.01 - Il presidente russo Vladimir Putin intanto, terrà «un discorso storico» il 30 settembre alle Camere. Lo scrivono i media russi, mentre secondo l'intelligence britannica Putin potrebbe annunciare formalmente proprio venerdì l'annessione dei territori ucraini dove si sono svolti quelli che Kiev e la comunità internazionale hanno bollato come «referendum farsa». Nell'ultimo rapporto dell'intelligence di Londra si legge infatti che «c'è una realistica possibilità che Putin userà il discorso per annunciare formalmente l'annessione alla Federazione russa delle regioni occupate in Ucraina. I referendum sono in corso e si concluderanno oggi».

3 gas pipelines are now leaking gas into the Baltic Sea.



Both lines of Nord Stream 1 and 1 line from Nord Stream 2.



The Russo-German gas pipeline has become a threat to the Baltic Sea. pic.twitter.com/pcTXNmCcCO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2022

Ore 8.46 - Fughe di gas stanno interessando i gasdotti Nord Stream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. Sono «due le perdite di gas nel Mar Baltico», hanno affermato le autorità danesi e svedesi, il giorno dopo l'annuncio di una perdita nel gasdotto parallelo Nord Stream 2. «Le autorità sono state ora informate che ci sono state altre due perdite nel gasdotto Nord Stream 1, che non è operativo, ma contiene gas», ha detto il ministro del clima e dell'energia danese in un comunicato stampa. Il governo federale tedesco ritiene possibile che i gasdotti Nord Stream siano stati danneggiati da attacchi. Lo scrive il quotidiano Tagesspiegel , citando le proprie fonti e aggiungendo che «si è verificato un calo di pressione nei due gasdotti a breve distanza l'uno dall'altro». Secondo il quotidiano, Berlino non considera la contemporanea interruzione dei gasdotti una «coincidenza». I danni avvenuti contemporaneamente su tre linee offshore di Nord Stream in un solo giorno «sono senza precedenti». Lo afferma l'operatore della rete Nord Stream ag, secondo quanto riporta Ria Novosti. L'azienda ha inoltre dichiarato l'impossibilità di stimare quando sarà ripristinata la capacità operativa del sistema di reti del gas.

Ore 7.38 - Oltre il 50 per cento della popolazione dei quattro territori occupati dalla Russia in Ucraina ha votato e per questo i referendum per l'annessione sono «validi». Lo riferiscono i media russi riferendosi al voto che si è svolto al 23 e si completerà oggi, mentre la comunità internazionale parla di « referendum farsa» e ritiene «ampiamente falsi» i dati sull'affluenza«. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha affermato che lunedì 26 l'affluenza alle urne è stata dell'86,89% a Donetsk, dell'83,61% a Luhansk, del 63,58% a Kherson e del 66,43% a Zaporizhia.

Putin «pronto a trattare» con l'Ucraina, Mosca non smentisce: l'indiscrezione della Tass

Putin dittatore debole, perché la chiamata dei riservisti apre una falla nel suo regime

Ore 6.41 - L'esercito ucraino ha bombardato nove insediamenti nell' autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk nelle prime ore di oggi, secondo la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento citata dalla Tass. Secondo la missione, dieci munizioni da 152 mm e undici munizioni da 155 mm sono state sparate su Donetsk prima delle 6:00 e altri otto villaggi sono stati presi di mira. «L'esercito ucraino sta bombardando pesantemente il territorio della DPR nel tentativo di interrompere il referendum sull'adesione alla Russia», ha detto sabato l'autorità filorussa nel Donetsk Denis Pushilin al canale televisivo Rossiya-24.