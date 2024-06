Gli Stati Uniti parlano chiaro: di fronte alle minacce nucleari, Washington non si tira indietro. Un segnale inquietante, che fa capire come il punto di non ritorno sia sempre più vicino. Pranay Vaddi, membro del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, non ci gira intorno: aumentare le testate nucleari è possibile. «In assenza di un cambiamento degli arsenali degli avversari, potremmo raggiungere nei prossimi anni il punto in cui un amento dell'attuale numero dispiegato sia necessario», ha detto intervenendo all’Arms Control Association. E per questo «approccio competitivo», come lo ha definito lo stesso Vaddi, gli Usa aspettano solo una decisione del presidente. Un avvertimento che non lascia spazio ai dubbi, e che tra escalation con Mosca e caos in varie parti del mondo, riporta alla memoria i momenti più bui della Guerra Fredda, quando il pianeta sembrava vicinissimo al baratro.

I piani

La situazione è complessa. E lo dimostra anche il cambiamento di toni all’interno dello stesso Consiglio. Soltanto un anno fa, in piena guerra in Ucraina, Jake Sullivan rassicurò il Paese e il mondo dicendo che non vi era alcun bisogno di aumentare le armi nucleari schierate dagli Stati Uniti. E a Mosca e Pechino, i grandi rivali strategici di Washington, Sullivan offriva negoziati «senza precondizioni». Adesso, un anno più tardi, Vaddi non esclude la possibilità che si decida per un incremento delle atomiche da schierare per prevenire eventuali minacce. E non essendo cambiato nessuno dei governi coinvolti, è evidente che la tensione si respira direttamente sul campo.

Del resto, non è un mistero che in questi anni dalla Russia siano arrivate indicazioni su un certo sdoganamento dell’atomica. Almeno sul piano dialettico. Vladimir Putin ha usato lo spauracchio nucleare in diverse circostanze, dalle esercitazioni allo schieramento delle testate in Bielorussia. E da San Pietroburgo, lo stesso “zar” ha ammesso che il lancio di un’atomica velocizzerebbe molto il conflitto in Ucraina (anche se ha garantito di non avere intenzione di farlo), e che l’uso di queste armi «è possibile in un caso eccezionale, di una minaccia alla sovranità e all'integrità territoriale del Paese». «Non penso che siamo a questo punto. Non c'è questa esigenza», ha affermato Putin.

Ma sono dichiarazioni che fanno capire come vi sia ormai un costante riferimento a questo spettro. Soprattutto con la tensione con Washington che non è destinata a diminuire nel breve termine.

Le posizioni

Tra il 12 e il 17 giugno, tre navi e un sottomarino della Marina di Mosca si fermeranno a Cuba per manovre aeronavali nella regione caraibica, a poche miglia dalle coste americane. Si tratta della fregata “Admiral Gorshkov”, del sottomarino a propulsione nucleare “Kazan”, della nave cisterna “Pashin” e di un rimorchiatore, il “Nikolai Chiker”. E come affermano alcuni analisti, anche nel tipo di unità inviate potrebbe esserci un messaggio sul fronte nucleare. Un arrivo a Cuba (con una possibile seconda tappa in Venezuela) che rievoca la crisi dei missili del 1962, quando l’Avana fu teatro di uno dei momenti più inquietanti delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

La minaccia

L’ipotesi di una guerra atomica non è immediata, sottolineano gli esperti. E le mosse di Putin, così come le contromosse americane, rappresentano anche strumenti negoziali all’interno di un rapporto diplomatico sempre più teso. Ma quello che preoccupa gli osservatori è che il nucleare non è più un tabù nelle dichiarazioni dei leader e dei rappresentanti dei governi. E questo non è solo un problema tra Russia e Usa, ma anche per altre forze i cui arsenali destano preoccupazioni. In primis, Corea del Nord e Iran. Intervenendo in video nello stesso incontro in cui ha parlato Vaddi, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato l’allarme: «L'umanità è sul filo del rasoio: il rischio che venga usata un'arma nucleare ha raggiunto livelli mai visti dai tempi della Guerra Fredda». Per il vertice dell’Onu, aumenta “il ricatto nucleare” mentre si indeboliscono gli strumenti che evitino «l’uso, lo sviluppo e la proliferazione» delle armi atomiche.