L'Ucraina ha armi nucleari? Tutto l'arsenale a disposizione di Zelensky

Zelensky lancia l'allarme sulle armi nucleari. «Nessuno al mondo può sentirsi sicuro sapendo quanti impianti, tecnologie e armi nucleari ha la Russia», avverte il presidente ucraino in un videomessaggio. Ma qual è l'ultimo accordo tra le potenze mondiali per evitare una terza guerra mondiale? È il Trattato di Non-proliferazione nucleare dell’Onu entrato in vigore nel 1970. Cosa prevede? Il disarmo per i Paesi nucleari e la rinuncia a sviluppare armi atomiche per gli altri. Però Putin, tra missili e bombe, ha ancora 6.370 armi nucleari. Un primato mondiale. E l'Ucraina?

Armi nucleari Ucraina, quante ne ha?

L'Ucraina ha ospitato circa un terzo dell'arsenale nucleare dell'Unione Sovietica sul suo suolo fino alla dissoluzione dell'URSS nel 1991, tra cui 130 missili balistici intercontinentali (ICBM) UR-100N con sei testate nucleari ciascuno, 46 ICBM RT-23 Molodets con 10 testate ciascuno, così come 33 bombardieri pesanti e circa 1.700 testate in tutto. Ma nel 1994 l'Ucraina ha accettato di distruggere le armi e di aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Quindi, al momento, non detiene armi nucleari.

Tutto l'arsenale a disposizione di Zelensky

Per migliorare le difese militari dell'Ucraina, l'Occidente è venuto in soccorso della Nazione invasa dalla Russia. Gli Stati Uniti hanno fornito più di 2,5 miliardi di dollari (1,87 miliardi di sterline) in aiuti militari dal 2014, tra cui missili anticarro Javelin (utilizzano sistemi a infrarossi per bloccare i loro obiettivi, il che significa che le truppe non hanno bisogno di mirare), motovedette costiere, Humvee, fucili di precisione, droni da ricognizione, sistemi radar, visione notturna e apparecchiature radio. La Turchia ha venduto a Kiev diversi lotti di droni Bayraktar TB2 (sono in grado di volare per 24 ore a un'altitudine di 24.000 piedi e di trasportare un carico utile di 150 kg), mentre la Gran Bretagna ha fornito all'Ucraina 2.000 missili anticarro a corto raggio a gennaio e ha inviato specialisti dell'esercito britannico per fornire formazione fin dall'annessione della Crimea da parte delle forze del signor Putin nel 2014.

