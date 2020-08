Filmata senza mascherina, tossisce in faccia a una donna malata di cancro: arrestata

Arrestada por toser deliberadamente sobre una paciente con cáncer https://t.co/bn1ZbjM9hy pic.twitter.com/Qh6jtPv5t6 — RT en Español (@ActualidadRT) August 6, 2020

Copy CodeUna donna residente in Florida, Stati Uniti, è stata arrestata con l'accusa di aggressione e percosse dopo essere apparsa in un video senza mascherina mentre tossiva intenzionalmente su un'altra donna.Debra Hunter, 52 anni, dovrebbe comparire in tribunale il prossimo 19 agosto per aver deliberatamente tossito su Heather Sprague, che l'ha filmata in un centro commerciale a Jacksonville, in Florida.Heather Sprague, attualmente in cura per un tumore al cervello, ha registrato il video il 25 giugno scorso presso il centro commerciale Pier 1. Mentre passava davanti a un negozio ha notato una donna «che stava urlando, imprecando, insultando e minacciando il personale che le chiedeva di restituire un oggetto che non aveva con sé», ha spiegato in seguito Sprague sulla sua pagina Facebook.«Mi sono fermata a una certa distanza, ho tirato fuori il telefono e senza dire una parola ho iniziato a filmare. La donna ha immediatamente dirottato la sua attenzione dallo staff verso di me», ha continuato.Il video mostra che Hunter, senza mascherina che è andata direttamente verso Sprague e le ha tossito in faccia.In meno di un mese il video è stato visto più di 4 milioni di volte su Facebook e condiviso sui social media migliaia di volte.Sprague ha riferito l'accaduto alla polizia e un mese dopo Hunter è stata fermata.