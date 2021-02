Arrestata Miss Oaxaca 2018: la modella messicana faceva parte di una banda di rapitori

La modella messicana Laura Mojica Romero, Miss Oaxaca 2018, è accusata di far parte di una banda di rapitori operante negli stati di Veracruz e Oaxaca, Messico, secondo quanto riferiscono i media locali.

La donna di 25 anni è stata arrestata a Huatusco, Veracruz, in un'operazione dell'Unità specializzata nella lotta ai rapimenti. Questo sabato, un giudice ha emesso un'ordinanza di reclusione formale per otto persone, inclusa la reginetta di bellezza che nell'operazione è stata chiamata Laura N. Le otto persone resteranno in carcere per due mesi, mentre verrà svolta «un'indagine complementare» durante la quale il giudice si dedicherà all'analisi delle prove per giungere al giudizio finale.

Se i membri della banda verranno giudicati colpevoli di accuse di rapimento, potrebbero rischiare fino a 50 anni di carcere ciascuno.

Durante la sua carriera di modella, Laura ha ottenuto i titoli di Miss Earth Oaxaca 2015, Miss Oaxaca 2018 e Reina Internacional del Café 2020. È stato riferito che la giovane donna ha una laurea in Amministrazione e attualmente studia Finanza.

