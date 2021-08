Criminale colombiano arrestato pochi minuti prima del suo matrimonio Video

Copy Code



In Colombia, uno dei presunti coordinatori della sicurezza, della logistica e delle attività criminali del Clan del Golfo, Luis Daniel Santana Hernández, detto Machete, è stato catturato pochi minuti prima di sposarsi ad Antioquia, secondo quanto ha riferito l'ufficio del procuratore del paese latinoamericano.

Secondo le autorità, il criminale, ricercato dal 2017, si trovava sulle montagne del dipartimento di Antioquia per evitare il suo arresto, ma grazie alle indagini è stato possibile stabilire che il 24enne stava era pronto per spostarsi nel comune di Uramita per sposarsi. Lì, la Procura, con l'appoggio dell'Esercito e della Polizia di Stato, è riuscita ad arrestarlo pochi minuti prima dell'inizio della celebrazione del suo matrimonio.

Santana Hernández è stato accusato del reato di associazione a delinquere e associazione a delinquere aggravata.