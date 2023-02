Portogallo: arrestato per traffico di droga, viene accusato anche di ucciso due donne dopo un rifiuto sessuale

Il corpo di Josiele Rodrigues, 25 anni, scomparso a Quarteira dal 6 dicembre scorso, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, bruciato e con segni di violenza, in una zona boscaglia a Ourique, Portogallo.

Un uomo arrestato nel corso di un'indagine per traffico di stupefacenti è il principale sospettato della morte di Josiele ed è stato ascoltato questo presso il Tribunale di Faro. Come ha raccontato CM, l'uomo è sospettato anche della morte di Sandra Andrade.

L'indagato era già stato individuato e ascoltato dalla Polizia Giudiziaria, ma non vi erano prove sufficienti per metterlo in custodia cautelare per il reato di omicidio.



L'uomo sarebbe un presunto cliente di Josiele Rodrigues, che faceva l'escort di lusso, e le autorità ritengono che il delitto sia avvenuto a seguito di un appuntamento andata male.

I moventi dell'omicidio di Sandra Andrade, autista di TVDE, non sono ancora noti, ma da quanto ha scoperto da CM, potrebbero essere simili a quelli che hanno portato alla morte di Josiele. Il corpo di Sandra Andrade è stato trovato smembrato all'interno di una valigia nell'agosto dello scorso anno, e quello di Josiele è stato ritrovato all'inizio di gennaio,.

In entrambi i reati, l'indagato ha cercato di rendere difficile il lavoro delle autorità.

Il corpo di Josiele Rodrigues sarà ora esaminato per determinare le cause della morte.

Josiele viveva a Lisbona da un anno e da poco si era trasferita in Algarve per motivi di lavoro. La donna era stata vista l'ultima volta il 6 dicembre, ma la segnalazione della sua scomparsa è stata data da amici il 13 dello stesso mese.