Arrestato un uomo accusato di aver rubato un ponte di 18 metri negli Stati Uniti

La polizia di Akron, Ohio, USA, ha arrestato un uomo accusato di aver rubato un ponte di 18 metri, secondo quanto ha riferito Akron Police Department sulla sua Facebook.



Nell'ambito delle indagini, gli agenti hanno identificato David Bramley, 63 anni, residente nel vicino comune di Sharon, come una persona coinvolta nel caso. Una squadra di polizia è arrivata alla proprietà del sospettato con un mandato di perquisizione e durante la ricerca ha trovato una parte del ponte. Gli investigatori hanno anche scoperto che Bramley ha pagato una compagnia di autotrasporti locale per un servizio di rimorchio utilizzato per trasferire la struttura.

Bramley è stato arrestato e accusato di rapina qualificata. È previsto che compaia alla corte municipale di Akron tra qualche giorno, secondo quanto riportato da AP. Nel frattempo, le autorità stanno prendendo accordi per rispedire il ponte ad Akron nei prossimi giorni.

Il 3 novembre furono rubate le assi del ponte e otto giorni dopo l'intera struttura scomparve.