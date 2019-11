Lottatrice di MMA muore durante un incontro di arti marziali, fatale un colpo alla testa

Ultimo aggiornamento: 15:05

. Saeideh Sai' Aletaha stava, in Regno Unito quando ha ricevuto un f. La donna era una combattente amatoriale di arti marziali, specializzata appunto nell'MMA.L'ex studentessa della Loughborough University è stata portata di corsa al Southampton General Hospital nelle prime ore di domenica mattina dopo che è stata colpita alla testa dal suo avversario. La ragazza è caduta in terra, ma non si è mai più ripresa: poco dopo il ricovero è infatti morta a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate. L'organizzatrice dell'evento ha conunicato ai partecipanti l'accaduto, esprimendo le sue condoglianze ai cari della 26enne.Solitamente l'MMA è una discliplina in cui gli atleti sono preparati a tutelare loro stessi, durate le gare ci sono medici e tutte le misure di sicurezza necessarie. Dopo l'inciente, oltre ai sanitari, è stata allertata anche la polizia che sta portando avanti delle indagini per ricostruire quanto accaduto il giorno della gara.