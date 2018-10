L'ascensore si blocca e nello stabile non c'è nessuno, 58enne intrappolato 3 giorni

Lunedì 1 Ottobre 2018, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 18:17

Restaper tre giorni prima di essere messo in salvo. Un uomo di 58 anni in Svezia è stato ricoverato indopo aver passato tre giorni chiuso nel vano di un ascensore bloccato senza che nessuno si accorgesse di lui.Secondo quanto riporta l' Independent il 58enne è rimasto intrappolato venerdì sera, avrebbe provato a chiedere aiuto, ma nello stabile non c'era più nessuno, solo il lunedì sera qualcuno si è reso conto che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi. Inizialmente l'uomo ha cercato di attirare l'attenzione, poi è caduto nel silenzio. All'arrivo dei pompieri l'uomo è stato portato in ospedale: era disidratata e sotto choc, ma ora le sue condizioni sembrano essere migliorate.Un guasto potrebbe aver bloccato il funzionamento del motore, non si capisce come nessuno possa essere corso in suo aiuto prima di tre giorni. La città in cui sono accaduti i fatti è molto piccola e con una densità molto bassa di popolazione.