Asia, Europa, di nuovo Asia: il giro del mondo di Trump

Martedì 28 Maggio 2019, 14:39

Prima l’Asia, poi l’Europa, poi di nuovo l’Asia.Washington dovrà fare a meno di Donald Trump per un bel po’, ma è Donald Trump che non riuscirà a fare a meno di Washington.Dal Giappone infatti, prima tappa del suo giro del mondo, nonostante non manchino i dossier su cui rimboccarsi le maniche e lavorare, il tycoon continua ad agitare la polemica di una campagna elettorale mai finita tra sé e quel Congresso che ha per metà contro.Non basta l’amicizia con Shinzō Abe, non basta il golf, non basta l’esibizione di sumo né l’accoglienza imperiale.Trump non dorme, continua a twittare a ogni ora del giorno e della notte, si lamenta perché la tv in albergo non trasmette la sua amata Fox News.Fa, insomma, ciò che sa fare meglio: si agita.Si agita perché, per quanto questo viaggio sia destinato a regalargli grande visibilità sul piano internazionale, non ama, anzi odia, lasciare la scena a stelle e strisce in mano ai democratici. Alla speaker della Camera Nancy Pelosi, battagliera come non mai, nonché ai candidati presidenziali capitanati da Joe Biden e Bernie Sanders che qualche chance di buttarlo fuori dalla Casa Bianca ce l’hanno, eccome.Di tanto in tanto, però, è costretto persino a restare con la testa in Oriente.L’incontro con i marine di stanza a Yokosuka in occasione del Memorial Day e naturalmente l’analisi a più riprese della grana nordcoreana. Con una dichiarazione a sorpresa in conferenza stampa in cui lo stesso Trump minimizza sui test missilistici di Kim Jong-un sostenendo di non esserne personalmente turbato. Una teoria, sì e no abbozzata, diametralmente opposta rispetto a quella del consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che bolla invece come violazioni gravi le mosse del dittatore di Pyongyang che a sua volta etichetta proprio Bolton come un pericoloso guerrafondaio.C’è tanto che sa di improvvisazione nelle parole del presidente americano, ma, si sa, lo show deve andare avanti.Ad attenderlo, prima la Regina Elisabetta con un Regno Unito sconquassato dalla Brexit e dalle dimissioni di Theresa May, poi Emmanuel Macron con la Francia scossa dal sorpasso di Marine Le Pen, poi, a seguire, ancora il Giappone con il G20 in programma a Osaka il 28 e il 29 giugno.The show must go on, Mr.Trump.La Casa Bianca e Washington, almeno per il momento, possono aspettare.E, dal canto loro, rifiatare un po’.(Melania Trump e Akie Abe, moglie del premier Shinzō, in visita presso il Museo dell’Arte Digitale di Tokyo)