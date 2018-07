Un frammento dell'assorbente interno resta dentro il suo corpo, 37enne rischia di morire

Sabato 28 Luglio 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 14:15

Ha rischiato la vita dopo la. Amanda Stanley, una trentasettenne del Massachusetts mamma di due bambini, ha deciso di raccontare la suaper mettere in allerta tutte le persone da quello che potrebbe essere un particolare poco conosciuto.La donna non si è accorta che una parte dell'assorbente interno era rimasta all'interno del suo corpo. Dopo essersi svegliata con febbre e vomito ha pensato che si trattasse di influenza e ha chiesto un appuntamento con il medico che dopo averle fatto fare delle analisi ha scoperto che aveva un'infezione da streptococco. I dottori non capivano come avesse potuto contrarre il batterio, fino a quando Amanda, andando in bagno, non ha notato un frammanto del tampone.La donna è stata ricoverata con la diagnosi di sindrome da choc tossico e i dottori le hanno detto che se avesse aspettato altre 24 ore avrebbe rischiato la vita. Secondo quanto riporta il Mirror , la donna se la caverà dopo un lungo ciclo di antibiotici, ma ha voluto allertare tutte le donne: «Sono stata davvero fortunata a notare il pezzo di tampone, così mi hanno potuto curare rapidamente».