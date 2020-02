Scozia, assorbenti gratis per tutte le donne: sarà il primo paese al mondo

La Scozia sarà il primo paese al mondo a prevedere assorbenti gratuiti per tutte le donne. Il parlamento ha approvato una proposta di legge rivoluzionaria che per ottenere l'ok definitivo dovrà ancora affrontare una seconda fase dell'iter parlamentare. Se il testo di legge venisse approvato, la Scozia diventerebbe il primo paese al mondo ad adottare un simile provvedimento. Prevede che gli assorbenti siano distribuiti in luoghi pubblici quali centri comunitari, club giovanili e farmacie. La legge è stata presentata dalla laburista Monica Lennon, il costo sarebbe inferiore si 30 milioni di euro.

