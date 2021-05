Spazio, all'asta un biglietto per il viaggio sulla New Shepard: 3 milioni di dollari il prezzo raggiunto (ma c'è tempo fino al 12 giugno)

Dopo astronauti e ingenieri ora è il turno dei privati di andare nello spazio sulla New Shepard. Vero, i biglietti sono finiti immediatemente dopo essere stati messi in vendita, ma oggi c'è una nuova possibilità. È all'asta un biglietto per un viaggio di 11 minuti previsto per il 20 luglio sulla navetta di Blue Origin che permetterà per la prima volta ai turisti di andare nello spazio. Unica condizione, avere almeno 3 milioni di dollari. È questa la cifra spaziale raggiunta finora, ma è solo l'inizio, sarà possibile rilanciare fino al 12 giugno.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Flying to space on a fully reusable rocket is an experience unlike any other. Bid now for the very first seat on <a href="https://twitter.com/hashtag/NewShepard?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewShepard</a> at <a href="https://t.co/7Y4The9OmR">https://t.co/7Y4The9OmR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LaunchLandRepeat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaunchLandRepeat</a> <a href="https://t.co/EbwusvAl5F">pic.twitter.com/EbwusvAl5F</a></p>— Blue Origin (@blueorigin) <a href="https://twitter.com/blueorigin/status/1394669194227032070?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

L'asta

A mettere in vendita il ticket è stata l'azienda di Jeff Bezos che ha deciso di mettere all' asta uno dei sei posti sulla New Shepard (soprannominata 'RSS First Step Crew Capsulè) per il viaggio di 11 minuti che il 20 luglio porterà sei persone a 100 km dalla superficie terrestre. Il lancio verrà effettuato dal Launch Site One, in Texas. L'offerta più alta è ora di 2, 8 milioni di dollari, ma c'è tempo per rilanciare sino al 12 giugno, quando si terrà l'ultima fase dell' asta in diretta online. L' asta, gestita dalla RR Auction Company (con sede a Boston), è iniziata il 5 maggio con offerte in buste chiuse, che sono state aperte mercoledì. Da allora, secondo quanto riferito da Blue Origin ai media Usa, ci sono stati oltre 5.200 offerenti da 136 Paesi. Non ci resta quindi che attendere l'ultima battuta dell'asta e il nome del "vincitore".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Online bidding is open through June 10. Live auction is set for June 12 in Boston. <a href="https://twitter.com/hashtag/NewShepard?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewShepard</a> <a href="https://t.co/0ISIorNiYH">pic.twitter.com/0ISIorNiYH</a></p>— Clay Mowry (@ClayMowry) <a href="https://twitter.com/ClayMowry/status/1395027972923428869?ref_src=twsrc%5Etfw">May 19, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

L'ultimo volo

L'ultimo volo riuscito di New Shepard è stato il 14 aprile, quando ha trasportato nello spazio un manichino per un crash test chiamato 'Mannequin Skywalker'. Si è trattato del quindicesimo volo di prova consecutivo della navetta senza equipaggio a bordo. Nella capsula, che si trova sulla parte superiore del razzo (rocket booster), possono entrare un massimo di sei passeggeri: quando la New Shepard raggiunge un'altitudine elevata si separa dal razzo, rientra nell'atmosfera e apre i suoi paracadute per un atterraggio sicuro.