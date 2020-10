Asta record per uno scheletro di Tyrannosaurus Rex, venduto per 31,85 milioni di dollari

Uno scheletro di Tyrannosaurus Rex fossilizzato è stato venduto per 31,85 milioni di dollari (24,7 milioni di sterline), rendendolo il dinosauro più costoso mai venduto. Lo scheletro, soprannominato “Stan”, dal nome del paleontologo dilettante Stan Sacrison, che lo trovò in South Dakota nel 1987, è stato venduto per più di cinque volte la sua stima di 8 milioni di dollari. È uno degli scheletri di T. rex più completi mai trovati e uno dei soli 50 gruppi di fossili di T. rex rimane conosciuto.

È stato venduto alla casa d'aste Christie's a un offerente telefonico anonimo durante la 20th Century Evening Sale della casa d'aste il 6 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 16:48

