AstraZeneca, a Cipro donna di 39 anni muore per una trombosi dopo la prima dose: aperta un'inchiesta

Un altro dramma, un'altra inchiesta. Una britannica di 39 anni è morta in un ospedale di Cipro per una trombosi (coagulo del sangue) dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Lo riferisce l'agenzia di stampa cipriota CNA.

La donna, ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale di Nicosia, ha ricevuto la prima fiala il 6 maggio scorso nella località turistica di Paphos, sulla costa occidentale. Pochi giorni dopo ha accusato i primi sintomi. Le autorità cipriote hanno aperto un'inchiesta per verificare se «il grave caso di trombosi» è legato al vaccino.

