AstraZeneca, «contratto GB prevale su quello Ue». Il ministro della Sanità Hancock: abbiamo accordo di esclusiva

Un contratto di esclusiva: è quello che vanta la Gran Bretagna sulle forniture del vaccino AstraZeneca. Accordo che, secondo Londra, non può vantare l'Unione europea. Il contratto firmato in anticipo mesi fa dal governo britannico con AstraZeneca per le forniture del vaccino anti-Covid sviluppato (con finanziamento pubblico Uk) dall'Università di Oxford ha maggior peso legale di quello sottoscritto più tardi dall'Ue. Lo ha detto per la prima volta così netta Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, ai media del Regno.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA AstraZeneca, Ue pronta ad azioni legali: «Confusione sui lotti.... L'EPIDEMIA AstraZeneca aggiorna i dati ufficiali sul vaccino: per gli over 65...

Accordo di esclusiva

«Io credo - ha tagliato corto Matt Hancock - che le nazioni libere debbano seguire il diritto. Bruxelles ha un contratto fondato sulla clausola del massimo sforzo, noi un accordo in esclusiva. E il nostro contratto prevale sul loro: si chiama diritto contrattuale, è molto chiaro».

Vaccini: caso AstraZeneca al centro del vertice UE, si valutano azioni legali

Astrazeneca, finanziere di 48 anni stroncato da un malore a Formia: due giorni fa aveva fatto il vaccino

GB prolunga emergenza di 6 mesi

Il Regno Unito prolunga di almeno 6 mesi l'emergenza introdotta dal governo di Boris Johnson a causa della pandemia da Covid. Lo ha deciso la Camera dei Comuni approvando senza sorprese con 484 sì e 76 no una nuova legge quadro, chiamata Coronavirus Act, che comprende novità controverse: dalla formalizzazione per legge del divieto di viaggiare all'estero senza giustificato motivo pena multe da 5000 sterline al rafforzamento dei poteri di polizia contro manifestazioni accese e assembramenti. In crescita, ma insufficiente, la fronda dell'ala libertaria della maggioranza Tory. Fra i no pure quello dell'ex leader laburista Jeremy Corbyn.