Vaccino, braccio di ferro su AstraZeneca. Gran Bretagna a Ue: «Le nostre dosi non si toccano». Belgio invia ispettori nello stabilimento

«I nostri vaccini» non si toccano, è quanto scrive il giornale britannico Daily Express. Uno dei giornali che, in queste ore, stanno prendendo posizione sul braccio di ferro che sta impegnano l'Ue e la Gran Bretagna a proposito delle forniture dei vaccini anti Covid di AstraZeneca. I toni si sono improvvisamente alzati dopo che, nella giornata di ieri, l'Unione europea ha protestato con il colosso della farmaceutica chiedendo che il contratto venisse pubblicato. Il governo britannico, fanno sapere le autorità del Paese, è pronto a valutare «come poter aiutare» l'Ue a compensare i ritardi della campagna vaccinale anti coronavirus, ma aggiunge di essere sicuro che le proprie forniture siano «assolutamente» bloccate. Lo ha ribadito oggi ai media britannici il ministro Michael Gove, il numero 3 del governo Tory di Boris Johnson. titolare nella compagine dei Boris Johnson del dossier sui rapporti post Brexit con Bruxelles. Il nostro programma vaccinale si basa su «forniture che sono state concordate e pagate e che saranno onorate», ha tagliato corto Gove.

L'ispezione

Il Belgio intanto ha inviato degli investigatori - su richiesta della Commissione europea - all'impianto di vaccini AstraZeneca per fare chiarezza a proposito delle presunte violazioni degli accordi. In particolare, l'Ue desidera sapere se le dosi prodotte sul suo territorio sono state «dirottate» dal colosso verso Londra, riporta il Guardian. Il sito di produzione dei vaccini anti Covid di AstraZeneca, nell'Ue, si trova vicino a Bruxelles. Una prima visita di funzionari dell'agenzia federale belga per i medicinali è stata condotta ieri presso il sito di Seneffe, Salute in Belgio ha detto. Sono stati prelevati campioni e registri dall'impianto e nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore ispezione dell'impianto.

