AstraZeneca, in Francia la seconda dose agli under 55 sarà di un altro vaccino

In Francia le persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca contro il Covid-19 dovrebbero avere la seconda dose con un altro vaccino. Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Vèran anticipando un annuncio ufficiale previsto per la mattina.«Oggi sarà confermato, è del tutto logico» ha dichiarato Vèran, sottolineando però che l'annuncio ufficiale sarà dato all'Alta Autorità della Sanità (HAS). L'HAS aveva sospeso questo vaccino per i minori di 55 anni il 19 marzo, a causa di rari casi di trombosi individuati in Europa. Ma in precedenza, «quasi 600.000 francesi», compresi gli operatori sanitari, avevano ricevuto una prima dose di questo vaccino.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Vaccini, mille rinunce al giorno,ma c'è la soluzione I DATI AstraZeneca, una trombosi su 2,5 milioni (0,000095%): un uovo... INVISTA Draghi Crollo fiducia in AstraZeneca meno di quanto ci aspettavamo