AstraZeneca, Germania vieta la seconda dose per gli under 60

La seconda dose del vaccino per gli under 60 non sarà Astrazeneca, ma Pfizer o Moderna. La Germania ha deciso. I cittadini tedeschi di età inferiore ai 60 anni che hanno ricevuto la prima dose del farmaco anglo-svedese faranno il richiamo con un altro vaccino. La decisione è stata presa dai ministri della Salute federale e dai 16 Stati tedeschi. «La soluzione ideata offre una buona protezione», ha commentato il deputato bavarese Klaus Holetschek, che ha presieduto nella tarda giornata di ieri una riunione con i responsabili della Sanità.

