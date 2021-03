AstraZeneca, anche Svezia e Lettonia sospendono la somministrazione

Anche la Svezia e la Lettonia si aggiungono, nella mattinata di oggi, alla lista dei paesi europei che hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo riporta il Guardian. L'Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una «misura precauzionale».

Oxford vaccine to be reviewed by WHO after countries suspend jab https://t.co/LoUKgVOEsi

