Vaccini, l'Italia blocca export di AstraZeneca all'Australia. Il premier Scott: «Vi capiamo, avete 300 morti al giorno»

«In Italia le persone muoiono al ritmo di 300 al giorno. E quindi posso certamente capire l'alto livello di ansia che esiste in Italia e in molti Paesi in tutta Europa». Lo ha dichiarato il primo ministro australiano, Scott Morrison, dopo che ieri - secondo il Financial Times - l'Italia ha bloccato l'invio di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca-Oxford destinate all'Australia, ricorrendo alle nuove regole introdotte dalla Ue per impedire l'export di vaccini anti-Covid al di fuori dell'Unione.

Intanto il ministro della Salute, Greg Hunt, ha annunciato che il suo Paese ha chiesto alla Commissione europea di rivedere la decisione italiana di bloccare l'export di vaccini, pur sottolineando che quanto accaduto non pregiudica la campagna vaccinale in Australia. «L'Australia ha sollevato la questione con la Commissione europea attraverso diversi canali e, nello specifico, abbiamo chiesto alla Commissione europea di rivedere questa decisione», ha detto Hunt parlando a Melbourne. Il ministro ha spiegato che l'Australia ha già ricevuto 300mila dosi di vaccino prodotto da AstraZeneca. Nel Paese la campagna è iniziata due settimane fa con la vaccinazione del personale sanitario in prima linea e dei più anziani.

L'Australia stessa poi, minimizza l'impatto della decisione dell'Italia di bloccare l'esportazione. «Si tratta di un lotto da un un Paese», ha detto un portavoce del ministero della salute australiano all'Afp e la spedizione del vaccino AstraZeneca dall'Italia «non è stata presa in considerazione nel nostro piano di distribuzione per le prossime settimane». L'Australia ha già ricevuto 300.000 dosi AstraZeneca e la prima di esse dovrebbe essere somministrata oggi. Il lotto, insieme alle forniture Pfizer, dovrebbe durare fino a quando la produzione interna di AstraZeneca non sarà aumentata.

Francia come Italia

La Francia «potrebbe fare la stessa cosa» dell'Italia, che ha bloccato l'esportazione di circa 250mila dosi di vaccino sviluppato da AstraZeneca verso l'Australia. Lo ha dichiarato il ministro francese della Salute, Olivier Veran, nel corso di un'intervista a Bfmtv. «Stiamo discutendo a stretto contatto con gli italiani per avere un approccio europeo in merito», ha aggiunto.

