Vaccini, l'Australia blocca l'acquisto di Johnson & Johnson e frena su AstraZeneca: «Casi di coaguli»

Il governo dell'Australia ha deciso di non acquistare il vaccino contro il Covid Johnson & Johnson monodose e ha identificato un secondo caso di un raro coagulo di sangue probabilmente legato ad AstraZeneca.

The Australian government has decided against buying the single-dose Johnson & Johnson coronavirus vaccine and identified a second case of a rare blood clot likely linked to the AstraZeneca shot. https://t.co/z9gHq2om7l