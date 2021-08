Atene, gli incendi arrivano in città: gente in fuga dalle abitazioni

Paura in Grecia. Le fiamme avanzano ad Atene e minacciano le abitazioni di alcune zone della capitale dove migliaia di cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Da ieri servizi di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nella battaglia per domare i roghi e nelle prime ore del mattino alle forze sul campo si sono aggiunti - riportano i media greci - cinque velivoli antincendio e nove elicotteri.

APPROFONDIMENTI MONDO Atene, fiamme e paura: case minacciate dalle fiamme MONDO Incendi Turchia, le foto della devastazione L'EMERGENZA Incendi Turchia, 6 morti: resort sfiorati, turisti in fuga... ATENE Migranti, la Grecia ha deciso diecimila rimpatri in Turchia entro il... ESTERI Chernobyl, non ancora spento l'incendioallarme per la...

Greece reported its highest temperature on record on Monday (115°F) as it experiences its worst heat wave in over 30 years.

There have been 100+ fires in 2 days. A major fire near Athens has cut the main highway linking the north and south, forcing hundreds to evacuate. pic.twitter.com/SLZhoytdjl

— AJ+ (@ajplus) August 3, 2021