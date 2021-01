Atlanta, sei morti e 10 feriti per una fuga di sostanze chimiche in una fabbrica di alimenti, studenti chiusi nella scuola

Atlanta: sei morti e 10 feriti. E' il bilancio dell'incidente avvenuto in un' industria alimentare ad in Georgia per una fuga di sostanze chimiche o di gas. Secondo i media si tratterebbe di una fuga di azoto liquido.

Si tratta di un impianto per la lavorazione del pollame nel sud dello stato americano della Georgia. Secondo l'emittente Wsbtv di Atlanta, cinque persone sono morte in fabbrica e una sesta in ospedale a causa dell'incidente nella contea di Hall. Gli allievi di una vicina scuola sono stati chiusi all'interno dell'edificio a causa della fuga tossica.

Ultimo aggiornamento: 20:59

