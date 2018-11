Attaccato da un branco di foche si rifugia su uno scoglio: uomo salvato dalla guardia costiera

Domenica 4 Novembre 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rincorso da foche aggressive viene salvato sopra una scogliera. Un uomo ha raccontato di essere stato costretto a fuggire a gran velocità dopo che un branco di foche molto aggressive gli sarebbe corso incontro per aggredirlo. Lo sventurato stava camminando lungo la spiaggia vicino Eyemouth, in Scozia, quando si è imbattuto in un branco che però aveva molti cuccioli.Forse l'istinto materno e la paura che potesse aggredire i piccoli ha innervosito le madri che sono diventate molto aggressive al punto di rincorrerlo, come riporta anche l 'Independent. Nel tentativo di fuga l'uomo si è arrampicato su una parete rocciosa dove sarebbe rimasto per 3 ore minacciato dal branco. A metterlo in salvo è arrivata la Guardia Costiera che lo ha preso dalla rupe e lo ha poi salvato via mare con l'intervento di una scialuppa.Non sembra essere insolito l'atteggiamento delle foche e a confermarlo è stato il capo della Guardia Costiera stesso che ha detto che qualora ci si dovesse imbattere in un branco sarebbe meglio allontanarsi ai primi segnali di nervosismo.