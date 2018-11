Londra, uomo ferisce due persone con un machete: arrestato. «Non è terrorismo»

SkyNews riferisce di un grave attacco stamani a Londra: un uomo armato di machete ha ferito almeno due persone presso la sede del quartier generale della Sony. Un portavoce della polizia britannica ha dichiarato che l'autore è stato arrestato e che l'incidente è ora chiuso. Secondo Scotland Yard, non sono state usate armi da fuoco. La polizia ha inoltre confermato che i feriti sono stati due. Non si tratta di terrorismo.

L'allarme era stato dato verso le 11 locali, le 12 in Italia. L'aggressore non è stato per ora identificato, mentre si è appreso che la vita dei due feriti non è in pericolo, come confermano servizi di soccorso e polizia. Testimoni raccontano che l'uomo è entrato nel palazzo della Sony di Derry Street, a Kensington, nel cuore di Londra, armato con un machete, anche se Scotland Yard si limita a riferire «coltellate». E che pochi minuti dopo hanno fatto irruzione agenti armati i quali hanno evacuato gradualmente i vari uffici per precauzione, dando contemporaneamente la caccia all'intruso fino alla sua cattura e al cessato allarme. Esclusa la pista del terrorismo, resa al momento da stabilire se l'uomo sia uno squilibrato o abbia agito per ragioni personali non chiare. «Abbiamo sentito le grida, poi visto le pattuglie della polizia e le ambulanze e quindi il fuggi fuggi della gente dall'edificio», ha raccontato un testimone oculare. «Molti sono corsi verso Kensignton Square Garden», ha detto un altro, riferendo di decine di persone rimaste lì per quasi un'ora.

