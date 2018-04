Siria, la tv di Damasco mostra i crateri provocati dalle bombe

Sabato 14 Aprile 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 13:36

Syria tv ha mostrato oggi alcune persone camminare vicino a una buca nei sobborghi di Homs. Lo scavo a quanto pare sarebbe stato provocato dagli attacchi lanciati nella notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna.L'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria è scattato nella notte. Un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del dittatore Bashar ali Assad. Colpiti un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest di Homs e un importante posto di comando. Un'azione congiunta contro barbarie e brutalità, l'ha definita Trump. Per il ministro degli Esteri francese Le Drian «gli obiettivi fissati sono stati raggiunti» ed è stato «distrutto gran parte dell'arsenale chimico» del regime.