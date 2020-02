Belgio, donna accoltella due persone in strada a Gand: spari della polizia

🔴 #Belgique : Coups de feu à #Gand ce dimanche, la police tire sur un homme qui aurait poignardé deux personnes en pleine rue https://t.co/SbVRYxcAkC (via @sudpresseonline) — Alerte Attentat Infos FR (@FrAlerte) February 2, 2020

Gand, autrice una donna di pelle scura

È stata una donna, descritta come «di pelle scura», che a Gand in Belgio ha attaccato due persone con un coltello in strada, secondo quanto riferisce Het Laatste Nieuws. L'autrice dell'attacco è stata colpita alla mano dalla polizia che ha aperto il fuoco per fermarla. Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco.