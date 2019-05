Il Cairo, esplosione al passaggio di un bus turistico alle piramidi: 25 feriti

Sono «dieci egiziani e sette del Sudafrica» i feriti dell'esplosione che ha colpito un bus turistico nei pressi del Grande museo egizio in costruzione a Giza, la zona del Cairo dove sorgono le piramidi: lo scrive un tweet di Al Jazeera citando «fonti della sicurezza egiziane». Altre informazioni attendibili in circolazione al Cairo, nel confermare che i turisti stranieri coinvolti sono sudafricani, parlano però di 25 feriti.



Immagini rilanciate dal profilo Twitter di un fotografo egiziano mostrano un muretto di cemento distrutto in un tratto di pochi metri e un pullman fermo sul ciglio di una strada con persone che scendono, tra cui una donna che appare ferita.

Domenica 19 Maggio 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 16:40

