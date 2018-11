Egitto, attacco a tre bus pieni di cristiani copti: almeno sette morti

Venerdì 2 Novembre 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette morti e 14 feriti. Sarebbe questo il primo bilancio dell'attacco sferrato contro tre autobus di fedeli cristiani copti in. Lo sostiene il sito della tv panaraba Al Arabiya citando «fonti copte». L'attentato è avvenuto nella zona di Minya. «Persone armate sconosciute hanno sparato contro due bus che trasportavano copti ed erano in viaggio verso il monastero dell'Anba Samuel», scrive il sito. «Colpi di arma da fuoco sono stati sparati in maniera intensa su un terzo bus, ma l'autista è riuscito ad allontanarsi in tempo», precisa ancora il sito dell'emittente segnalando che sono in corso battute alla ricerca degli attentatori.Il vicario patriarcale e portavoce della Chiesa copto-cattolica in Egitto, Padre Hani Bakhoum, ha confermato che c'è stato un attacco terroristico a un bus di pellegrini copti e ha notato che circolano informazioni non-confermate anche su alcuni morti. «Confermo che c'è stato questo attentato sulla strada fra Sohag e Minya, verso il monastero del vescovo Samuele», ha detto Padre Hani contattato dall'ANSA. «È la seconda volta sulla stessa strada: la prima fu nel maggio 2017», ha aggiunto riferendosi all'attacco con quasi 30 morti dell'anno scorso. «Ancora non è uscita una comunicazione ufficiale del ministero dell'Interno o dal ministero della Salute», ha notato il prelato copto-cattolico circa il numero delle vittime. «Alcuni parlano di sette morti e 14 feriti, altri parlano di una decina» di vittime, «altri parlano di cinque». «Non si sa se era un solo autobus o se erano tre, le notizie sono ancora contraddittorie», ha aggiunto.