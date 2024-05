Germania, agguato a uno stand di estrema destra a Mannheim: accoltellato attivista anti-Islam, grave un poliziotto

Un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone nella piazza del mercato di Mannheim, nella Germania sudoccidentale. Lo ha reso noto la polizia spiegando che gli agenti hanno sparato all'uomo per fermarlo. L'aggressore è rimasto ferito, così come anche un agente di polizia che a quanto pare sarebbe in gravi condizioni. «Almeno due persone sono rimaste ferite nell'agguato a Mannheim ma per ora nessuno è morto». È quello che ha detto il portavoce della polizia di Mannheim, nel Baden-Wuerttemberg, parlando ai giornalisti sul posto, secondo quanto riportato dall'emittente Ntv. Il portavoce ha chiarito che sono in corso delle verifiche e che non sia ancora possibile ufficializzare il bilancio dell'aggressione avvenuta nella Marktplatz.

L'agguato

Secondo i media tedeschi, fra cui la Bild, uno dei feriti dell'agguato avvenuto oggi a Mannheimer, in Germania, sarebbe stato un politico conservatore ed attivista anti-islam, Michael Stuerzenberger. L'agguato a Mannheim è avvenuto durante un'adunanza pubblica del movimento civico Pax europa, di cui Sturzenberger fa parte.

Chi è il politico ferito

Sturzenberger è un attivista politico islamofobo, spiega la Bild, in passato portavoce della Csu di Monaco. L'uomo aveva anche presieduto un piccolo partito, poi sciolto, «Die Freiheit». Autore di un blog anti-islam, è diventato noto in tutta la Germania grazie a una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco. È stato condannato due volte: la prima per offese a un ufficiale, e la seconda per incitamento all'odio e denigrazione degli insegnamenti religiosi. Dal 2013 al 2022, l'Ufficio statale bavarese per la protezione della Costituzione ha inserito Stuerzenberger nel capitolo «Islamofobia rilevante per la protezione della Costituzione». Stuerzenberger ha più volte ha accusato i politici tedeschi di non prendere sul serio i pericoli derivanti dall'Islam e ha paragonato il Corano al Mein Kampf di Adolf Hitler.