Strage di Lockerbie, arrestato il libico che fabbricò la bomba: la svolta clamorosa dopo 34 anni

Il 21 dicembre 1988 l'aereo 747 della compagnia statunitense Pan Am, che volava da Londra a New York, esplose sopra ai cieli di Lockerbie in Scozia, a causa di una bomba che un attentatore aveva trasportato a bordo. Nell'attentato morirono 270 persone. Nel 2001, Abdul Basset al Megrahi, venne arrestato con l'accusa di aver architettato l'attentato, ora però sarebbe stata arrestata la vera mente del colpo: Abu Agila Masud.

L'attentato che si verificò 34 anni fa (nei cieli di Lockerbie), ai danni di un aereo, colpì il mondo intero. Il velivolo, un Boeing 747, stava sorvolando la Scozia, quando esplose. Inizialmente la polizia incolpò Abdul Basset al Megrahi anche se, con il passare del tempo, le indagini portarono al nome di Masud, ricercato dalla polizia statunitense da due anni.

Ora, secondo quanto riporta la Bbc, l'attentatore sarebbe stato catturato e sarebbe in custodia delle autorità statunitensi con l'accusa di aver fabbricato la bomba.

Alle famiglie delle vittime va il pensiero della Procura scozzese che tramite un portavoce, dice: «Alle famiglie delle persone uccise nell'attentato di Lockerbie è stato comunicato che il sospetto Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi è sotto la custodia degli Stati Uniti. I pubblici ministeri e la polizia scozzesi, in collaborazione con il governo del Regno Unito e i colleghi statunitensi, continueranno a portare avanti questa indagine, con l'unico scopo di consegnare alla giustizia coloro che hanno agito insieme ad Al Megrahi».