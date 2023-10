Attentato liceo Francia, professore ucciso a coltellate. L'aggressore è un 20enne ceceno, urlava «Allah Akbar». Due feriti gravi

Terrore in una scuola in Francia. Un uomo è entrato nel liceo Gambetta-Carnot di Arras, nel nord del Paese, armato di coltello e ha attaccato diverse persone. Un professore è morto, mentre altre due persone sono state ferite gravemente. Il principale sospetto dell'attacco è stato fermato dalle forze dell'ordine: l'uomo - secondo quanto riferiscono i media locali - avrebbe gridato «Allah Akbar».

Arras, l'attentatore è un ex studente ceceno

L'autore dell'assalto ha circa venti anni e sarebbe un ex studente di quella scuola: è quanto riferisce BFMTV citando fonti di polizia.

Cosa è successo

«Gli alunni sono stati confinati nelle loro rispettive classi», spiega il quotidiano di zona La Voix Du Nord, citando la testimonianza di alcuni studenti: «Stavamo uscendo dalla classe per andare a mensa, abbiamo visto un tipo con due coltelli attaccare il prof con del sangue addosso. Ha tentato di calmarlo per proteggerci. Ci ha detto di andare via, non capivamo bene, abbiamo iniziato a correre ed altri sono risaliti ai piani alti».

Il video sui social

Un video dell'attacco è subito circolato sui social. Filmato dalle finestre del liceo da studenti terrorizzati, vediamo l'aggressore, armato di coltello, aggredire le persone nel cortile dell'istituto. Avanza con passo sicuro, vestito con una giacca grigia. Gli aggrediti cercano di tenerlo a bada con una sedia di scuola. Una delle vittime cade. «È il vicepreside», dice uno studente la cui voce si sente in un video. L'uomo, caduto a terra sulla schiena, è stato picchiato dall'aggressore che si è spostato verso un'altra persona.

Da diverse settimane i servizi segreti esprimono particolare preoccupazione per la radicalizzazione dei giovani nord-caucasici.