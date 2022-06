Atterraggio di emergenza per un aereo: rischiava di prendere fuoco

L'Airbus A330-343 diretto a Varadero, Cuba, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza dopo essere partito dall'aeroporto di Lisbona. Mezz'ora dopo la partenza, l'aereo ha avuto problemi con il carrello di atterraggio.

Nel pomeriggio ha disperso il carburante nel nord di Lisbona per evitare il rischio di incendi o esplosioni all'atterraggio.

Nello scalo erano presenti 35 mezzi operativi e 10 della Protezione Civile.

ANA Aeroportos Portugal, come riporta Cm, ha affermato in una nota che sono stati attivati ​​tutti i mezzi di emergenza e di sicurezza adeguati alla situazione, «il traffico è stato sospeso cinque minuti prima dell'atterraggio per garantire la massima sicurezza».

L'Airbus A330-343 ha una capacità di 388 passeggeri e ha effettuato il suo primo volo nel 2010 per Iberworld. La compagnia aerea World2Fly, un marchio del gruppo spagnolo World2Meet, ha iniziato i voli diretti tra Lisbona e Varadero il 4 giugno, con partenze settimanali ogni sabato. Il direttore della compagnia aerea ha dichiarato a SIC Notícias che l'aereo «è in perfette condizioni per affettuare un viaggio a lungo raggio», afferma.