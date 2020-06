L'attore e comico sviene sul palco, portato in ospedale scopre di essere positivo al coronavirus

Prima il malore sul palco, proprio mentre si stava esibendo davanti agli spettatori, e la perdita dei sensi. Poi, gli accertamenti in ospedale e il test del tampone che ha accertato la sua positività al coronavirus. Tanta paura, ma fortunatamente senza conseguenze, per D. L. Hughley, noto attore, comico, opinionista e conduttore radiofonico.

D. L. Hughley, 57 anni e un passato di collaborazioni anche con la Cnn e il Jay Leno Show, si stava esibendo venerdì sera in una performance di 'stand-up comedy', in un club storico di Nashville (Tennessee). Improvvisamente, il comico californiano ha accusato un malore, perdendo i sensi e venendo prontamente soccorso dal suo manager e da alcuni addetti del locale. Portato in ospedale, l'uomo è stato sottoposto ad accertamenti e il suo agente ha riferito: «Ha perso i sensi a causa dell'enorme fatica accumulata nei giorni precedenti». Lo riporta Nbc News.



Damn #DLHughley passed out on stage tonight. Prayers up bruh 🙏🏾 pic.twitter.com/zK3pywVPIv — 👑 (@IsolationGames_) June 20, 2020

Qualche ora dopo, tuttavia, lo stesso, in un video-messaggio ai suoi fan sui social, ha spiegato: «Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e per le vostre preghiere, li ho davvero apprezzati. A quanto pare, ho solo perso conoscenza e non ho accusato nulla di grave. Mi hanno fatto il tampone e hanno scoperto che, anche se non ho alcun sintomo. Sto bene, mi sono ripreso, ma dovrò restare inper le prossime due settimane nella mia stanza d'albergo. Grazie ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di me».

