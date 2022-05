Attrice di Bollywood muore dopo intervento di liposuzione: Chethana aveva 21 anni

Una giovane attrice di Bollywood, protagonista di alcune serie televisive di successo, è morta dopo essersi sottoposta ad un intervento di liposuzione in un centro estetico di Bangalore in India. Chethana Raj, 21 anni, si era presentata al centro accompagnata da un amico, che aveva dichiarato di essere un parente e firmato, assieme a lei, la liberatoria per il trattamento.

I familiari non erano a conoscenza dell'intenzione della ragazza di sottoporsi all'intervento di medicina estetica. Sono quindi stati colti di sorpresa quando un ospedale pubblico, in cui Chetana era stata trasferita d'urgenza, li ha chiamati, informandoli che la giovane era priva di conoscenza, in pericolo di vita. Trasferita dalla famiglia in un secondo ospedale, la ragazza è morta poco dopo. Il padre, un imprenditore, ha denunciato alla Polizia i responsabili del centro accusandoli di omicidio, per negligenza medica. Secondo quanto riporta India Today, la clinica sarebbe stata abusiva.