Attrice di «ER - Medici in prima linea» uccisa da agenti di polizia nella sua casa: «Minacciati con una pistola a piombini»

Venerdì 31 Agosto 2018, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanessa Marquez, ex attrice di ER - Medici in prima linea, è stata uccisa dalla polizia nella sua casa, a Pasadena in California. Secondo quanto sostenuto dalle forze dell'ordine di Los Angeles, la donna, 49 anni, ha minacciato i poliziotti con una pistola dopo che questi erano giunti per un controllo di assistenza sociale. Così gli agenti hanno sparato colpendola al petto.La Marquez era nota al grande pubblico per aver recitato il ruolo di Wendy Goldman nella serie tv con protagonista George Clooney, che solamente un anno fa accusò di aver influito sul proseguo della sua carriera nel programma. Secondo la ricostruzione il suo padrone di casa ha chiamato la polizia perché preoccupato dalle sue condizioni di salute.All'arrivo però la donna si è rifiutata di farsi prestare cure mediche e ha puntato contro gli agenti una pistola a piombini d'acciaio molto simile a una semiautomatica. Gli ufficiali hanno scambiato l'arma per una pistola vera e temendo per la propria vita hanno reagito sparando e colpendo la Marquez al petto. Trasportata in ospedale in condizioni gravissime, è stata dichiarata morta.