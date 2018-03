Austin, torna l'incubo Unabomber: nuova esplosione, almeno due feriti

Lunedì 19 Marzo 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 09:40

Sono almeno due i feriti in seguito ad una nuovaavvenuta ad, in Texas, dove negli ultimi giorni l'incubosembra essere tornato a minacciare l'intera popolazione. Dopo i due morti e i due feriti provocati da altri tre attacchi, tutti compiuti nello stesso modo, con un pacco bomba.I due feriti di oggi sono stati ricoverati in ospedale con ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Nella zona dove è avvenuta l'esplosione la notte scorsa la polizia ha rinvenuto un secondo oggetto sospetto, uno zainetto. Il capo della polizia di Austin,, ha esortato gli abitanti della zona a rimanere a casa fino a conclusione delle indagini nell'area ed «a non toccare nessun pacco e neanche avvicinarsi».L'attacco è avvenuto poche ore dopo che la polizia ha annunciato ricompense per 115mila dollari a chiunque possa fornire informazioni sul responsabile dell'invio di questi pacchi bomba. Le vittime delle precedenti esplosioni erano tutte ispaniche o afroamericane, quindi la polizia non esclude che questi attacchi possano essere «» di matrice razzista.