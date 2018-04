Bimba muore 90 minuti dopo il parto, le foto condivise dai genitori commuovono i social

Domenica 8 Aprile 2018, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 17:55

Breve come un sorriso: così sarebbe stata la vita della loro secondogenita.erano stati avvertiti già da tempo dai medici. Sapevano che la sorte della figlia era segnata, che la bimba non sarebbe sopravvissuta al parto, ma fino all'ultimo hanno pregato e sperato in un miracolo. Il destino non li ha esauditi, ma ha fatto loro un piccolo dono, l'unico possibile: appena nata,ha vissuto stretta a loro i primi e ultimi 90 minuti della sua esistenza su questa terra, in cui ogni secondo in più era un regalo insperato. «Ho sentito la sua voce soltanto una volta, mentre piangeva» racconta la madre. Era il saluto di Willow al mondo, e insieme l'addio alla vita. Novanta minuti benedetti che i genitori porteranno sempre nel cuore, insieme allaLEGGI ANCHE: Boom di allergie alimentari tra i bimbi: tra le cause potrebbero esserci anche le salviette per neonati Cassandra e David, che vivono nel, aspettavano la nascita della bimba appena un anno dopo aver avuto la prima, Summer, ma dopo 30 settimane di gravidanza, ecco la doccia gelata. Un controllo aveva rivelato che, una rara forma di nanismo, che comporta anche altri problemi: braccia e gambe molto corte, testa molto grande, petto molto piccolo che non lasciava spazio ai polmoni per crescere normalmente. Dopo un secondo esame ancora più dettagliato, la coppia ebbe il responso finale: Willow non sarebbe sopravvissuta. Il 22 gennaio scorso, dopo solo 33 settimane di gravidanza la piccola è stata partorita. Novanta minuti dopo è volata via.Ora Cassandra e David, che non navigano nell'oro, hanno avviato una raccolta fondi per effettuare una serie di test genetici che consenta loro di sapere se potranno avere in futuro figli sani: test costosi (almeno tremila dollari) che, non essendo disponibili in Australia, dovranno essere effettuati negli Usa, dove andranno inviati i campioni di sangue della bimba e dei genitori.