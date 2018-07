Australia, a causa delle sue dita grosse, trasferisce un'importante somma sul conto di uno sconosciuto

Venerdì 6 Luglio 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 16:36

Un australiano ha trasferito accidentalmente una significativa somma di denaro al cliente di un'altra banca a causa delle sue dita grosse.Come racconta 9News, una piccola impresa edilizia, la Whole Landscape, ha avuto la richiesta di Peter Muraway di preparare un terreno sul quale edificare. Al completamento del lavoro, l'impresa avrebbe dovuto ricevere un compenso di 25mila dollari australiani, circa 15800 euro. Mentre Peter Muraway era convinto di aver saldato il suo conto, la Whole Landscape non ha mai ricevuto il denaro pattuito.Infatti, nel digitare le sei cifre del codice BSB, il codice che identifica le succursali bancarie australiane, Muraway ha commesso un errore e il risultato è stato che il cliente di un'altra banca ha beneficiato del pagamento.«È stato un errore, dovuto alle mie dita troppo grosse», ha detto l'uomo rammaricato. Muraway ha tentato di risolvere la questione, recandosi nelle due banche. Nella sua, però, gli è stato risposto che non potevano fare niente, mentre nell'altra hanno sostenuto che non potevano cancellare il trasferimento del denaro senza il consenso del destinatario.Quando la storia è diventata pubblica, grazie alla stampa locale, la banca del beneficiario ha devoluto una parte della somma persa al malcapitato.